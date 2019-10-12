Mehmetçiğe selam olsun!

A MİLLİ Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7'nci maçında konuk ettiği Arnavutluk’u Cenk Tosun’un 90’ıncı dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bununla birlikte A Milli yıldızlar Barış Pınarı Harekatı'na ve Mehmetçiğe asker selamıyla destek verdi.