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Mehmetçiğe selam olsun!

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7'nci maçında konuk ettiği Arnavutluk’u Cenk Tosun’un 90’ıncı dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

SPOR 12.10.2019, 00:43 12.10.2019, 00:45
Mehmetçiğe selam olsun!
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 A MİLLİ Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7'nci maçında konuk ettiği Arnavutluk’u Cenk Tosun’un 90’ıncı dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.  Bununla birlikte A Milli yıldızlar Barış Pınarı Harekatı'na ve Mehmetçiğe asker selamıyla destek verdi.

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