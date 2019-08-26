Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu!

2012 YILINDAN beri formasını giydiği Fenerbahçe ile geçtiğimiz aylarda yolları ayrılan tecürebli orta saha oyuncusu Mehmet Topal'ın yeni adresi belli oldu.

Medipol Başakşehir, milli futbolcu ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı.

Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün öğleden sonra İstanbul ekibine imza atacağı belirtildi.