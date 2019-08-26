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Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu. Tecrübeli oyuncu, Medipol Başakşehir ile 2 yıllığına anlaştı.

SPOR 26.08.2019, 11:33 26.08.2019, 11:38 Toygar Dim
Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu!
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2012 YILINDAN beri formasını giydiği Fenerbahçe ile geçtiğimiz aylarda yolları ayrılan tecürebli orta saha oyuncusu Mehmet Topal'ın yeni adresi belli oldu.

Medipol Başakşehir, milli futbolcu ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı.

Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün öğleden sonra İstanbul ekibine imza atacağı belirtildi.

#Başakşehir #Topal #mehmet #Fenerbahçe
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