Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu!
Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu. Tecrübeli oyuncu, Medipol Başakşehir ile 2 yıllığına anlaştı.
SPOR 26.08.2019, 11:33 26.08.2019, 11:38 Toygar Dim
2012 YILINDAN beri formasını giydiği Fenerbahçe ile geçtiğimiz aylarda yolları ayrılan tecürebli orta saha oyuncusu Mehmet Topal'ın yeni adresi belli oldu.
Medipol Başakşehir, milli futbolcu ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı.
Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün öğleden sonra İstanbul ekibine imza atacağı belirtildi.
Günün Anketi Tümü