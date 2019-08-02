Mehmet Topal Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Fenerbahçe ile sezon sonu yollarını ayıran Mehmet Topal için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçe'nin Audi Cup'ta aldığı sonuçlar sonrasında tecrübeli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalanabileceği konuşuluyor.
FENERBAHÇE'DE sürpriz bir iddia gündeme geldi. Takımdan ayrılan Mehmet Topal'la bir yıllık sözleşme yapılabileceği konuşuluyor. Topal'la birlikte adaptasyon sıkıntısı da yaşanmayacağı düşünülüyor.
BEDAVA AYEW
Akşam'da yer alan habere göre; Andre Ayew için yeni teklif geldi. Kulübü Swansea, Fenerbahçe'ye Ganalı oyuncuyu bedava teklif etti. Maddi sıkıntı yaşayan kulüp, 18 milyon euroya aldığı futbolcuyu bedelsiz olarak verip, masrafından kurtulmak istiyor. Geçtiğimiz sezon 36 maça çıkan ve 5 gol atan Ayew'i Yanal takımda tutmak istemiş, taraftarın tepkisi gelince vazgeçmişti.
ZANKA TRANSFERİNDE SONA GELİNDİ
Fenerbahçe, Huddersfield forması giyen Danimarkalı stoper Mathias Zanka ile anlaşma sağladı. Huddersfield ile de görüşmelerde sona gelen Fenerbahçe'nin transferi yakın zamanda açıklaması bekleniyor. Huddersfield formasıyla Premier Lig'de toplam 62 maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.
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