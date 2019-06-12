Mehmet Topal'dan Beşiktaş açıklaması

Fenerbahçeli Mehmet Topal’ın, Beşiktaş’a gideceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

Mehmet Topal'dan Beşiktaş açıklaması
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SARI lacivertli kulüple 1 yıl daha sözleşmesi olan Mehmet ise, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Tecrübeli futbolcunun, “Ben bu takımın kaptanlarından biriyim.Karakterim de, kariyerim de belli. Bunlar saçma sapan iddialar, dedikodular... Hiç kimseyle, hiçbir konuda iletişime geçmedim” ifadelerini kullandı.

Hürriyet, geçtiğimiz dönemde Mehmet’in menajeri Batur Altıparmak ile görüşmüştü. Altıparmak, “Mehmet’in Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Herhangi bir şekilde transfer planlaması içerisinde değiliz” açıklamasını yapmıştı.

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