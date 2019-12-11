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Mehmet Sepil: Talebim Anadolu kulüplerinin mağduriyetini engellemek içindi

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) transferde harcama limitlerinin yüzde 40'a kadar aşılabileceği yönündeki kararının, kendi talepleri olduğunu ancak oran vermediklerini söyledi.

SPOR 11.12.2019, 16:38
Mehmet Sepil: Talebim Anadolu kulüplerinin mağduriyetini engellemek içindi
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MEHMET Sepil, yaptığı açıklamada, Kulüpler Birliği Vakfı ile TFF’nin ortak çalışmasıyla hazırlanan Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nın geride kalan haziran ayında yayımlandığını, kulüplerin 2019-2020 sezonu ara transfer döneminde harcama limitlerini yüzde 30’a kadar aşma hakları olduğunun da bu talimatla belirlendiğini aktardı.

Kısa süre önce Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olmasının ardından, 15 Aralık’a kadar verilecek bilançolarla harcama limitlerinin tekrar belirleneceğini bildikleri için temaslara başladıklarını anlatan Sepil, “Çok sıkı bir çalışmanın yapılması ve sağlıklı bir limit oluşması için hem kulüplerle hem de federasyonla görüştüm. Kulüpler, bu limitlerin belirlenmesinde hata olmaması için çalışmalarını sürdürdüler.” ifadelerini kullandı.

İki gün önce TFF Başkanı Nihat Özdemir’in kendisini aradığını ve yapacakları toplantıda kulüplerin harcama limitlerinin gündeme geleceğini söylediğini vurgulayan Mehmet Sepil, şöyle konuştu:

“Kendisine, lisans talimatının Haziran 2019’da çıkması sonrası, yayıncı kuruluş tarafından yapılacak ödemelerle ilgili bir pazarlık süreci yaşandığını ve indirime gidildiğini hatırlattım. İndirim, dolar bazında yüzde 13 seviyesinde. Bu durum, kulüplerin yayın gelirlerinde önemli ölçüde azalma oluşturmuştur. Anadolu kulüplerinin en önemli kaynağı, yayın gelirleridir. Dolayısıyla bu sene yeni bilançolarda Anadolu kulüplerinin gelirlerinin düşmesinden dolayı, limitlerin azalacağı çok açık. Ben bu konuyu Nihat Özdemir başkana hatırlatıp, özellikle gelirlerinin büyük bölümü yayıncı kuruluştan olan Anadolu kulüplerinin etkileneceğini söyledim. Bunun bir mağduriyet oluşturacağını, yüzde 30 düzenlemesiyle ilgili toplantıda göz önüne alınması gerektiğini aktardım. Bir rakam önerisinde bulunmadım.

‘BU TALİMATIN EN BÜYÜK SAVUNUCUSU BENİM’

Sepil, TFF’nin yeni açıkladığı yüzde 40 harcama limiti oranının, eski Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman zamanında gündeme geldiğini kaydetti.

“TFF Başkanı Nihat Özdemir’e yaptığım başvurunun, haklı bir talep olduğuna inanıyorum” diyen Sepil, “Bunun, mağdur Anadolu kulüplerini koruduğuna inanıyorum. Benim hassasiyetimin, Kulüpler Birliği Başkanı veya Göztepe Kulübü Başkanı olarak Trabzonspor’un hassasiyetinden hiçbir farkı yok. Bu lisans talimatının uygulanmasının Türk futbolu için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bu talimatın en büyük savunucusu benim. Bunun çok önemli olduğunu ve uygulanması gerektiğini söylüyorum. Türk futbolunun bu şekilde çok daha iyi noktalara geleceğini hep söyledik. Bu konudaki hassasiyeti anlıyorum ancak benim bu talebim Anadolu kulüplerinin mağduriyetini engellemek içindi” değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor Kulübünün, harcama limitlerinin tekrar yüzde 30’a düşürülmesi yönünde bir başvurusu olduğunu hatırlatan Sepil, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu konuda karar TFF’nin. Mühim olan Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nın sağlıklı şekilde en kısa sürede yürürlüğe girmesidir. Bunun delinmeden, istisnasız uygulanmasıdır. Burada yüzde 30 veya yüzde 40 olması bana göre çok önemli değildir. Mühim olan uygulanmasıdır. Yüzde 30’a dönülür veya dönülmez. En büyük dileğim, bu talimatın en kısa zamanda hayata geçirilmesi. Hiç kimsenin benim bu arzumla ilgili tereddütünün olmaması gerekir.”

#Mehmet Sepil #Anadolu kulüpleri #Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı #Türkiye Futbol Federasyonu
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