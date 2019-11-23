Mehmet Özdilek: Stresi yüksek bir karşılaşmaydı

HERKESİN ortaya karakter koyduğunu belirten Özdilek, "Stresi yüksek bir karşılaşmaydı. Bugün iyi oynamak önemliydi ama kazanmak daha önemliydi. Kazanmak kolay değil, baskı bizi sıkıntıya soktu. Ancak bu maçta hiçbir zaman geri adım atmadık, geri vites yapmadık. Kazanmak için adımlar attık. İkinci yarı ofansif hale büründük. Çift forvetle oynadık. Çaykur Rizespor'un kanatlardan, duran toplardan zafiyeti vardı. Bunu bilip hafta içinde çalıştık" dedi.

Mehmet Özdilek, Denizlisporlu taraftarların bazı oyunculara tepki göstermesini ise şu şekilde değerlendirdi: "Statta ortam gergindi. Oyuncularımı tebrik ediyorum, karakter gösterdiler ve vazgeçmediler. İnandılar, kazandılar. Bir tane Denizlispor var. Hepimizin tek düşüncesi bu camiayı, kulübü daha ileri taşımak. Taraftarlardan ricam var, sabırlı ve sakin olup bizlere destek vermeleri. İkinci devrede bu desteği gördük. Pozitif destek bizi ofansif oynamaya itti. Bu da galibiyeti getirdi. Bu lig kolay değil. Sakinlik ve sabır lazım. Denizlispor bu lige yakışan bir takım. Daha iyi olacağız. Eksiklerimiz var ama daha çok çalışacağız. Devre arasına kadar 5 maç var. Ekstra puanlar almak gerekiyor. Devre arasında ise gereken yapılır. Evde kazanılan müsabaka bizi bir adım öne taşıyacaktır. Artık iç sahadaki baskıyı kırdık." dedi.