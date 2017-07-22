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Mehmet Özdilek, Milli Takım'da Fatih Terim'in yardımcısı oldu

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mehmet Özdilek, yapılan görüşmelerden sonra Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in yardımcısı oldu

Mehmet Özdilek, Milli Takım'da Fatih Terim'in yardımcısı oldu

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mehmet Özdilek, yapılan görüşmelerden sonra Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in yardımcısı oldu

22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:20
Mehmet Özdilek, Milli Takım'da Fatih Terim'in yardımcısı oldu
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BEŞİKTAŞ'IN milli futbolcusu, A Milli Takım'ın eski antrenörü  Mehmet Özdilek, yeniden Ay-yıldızlı sayfayı açtı.

Bir süre önce  Türkiye  Futbol Direktörü  Fatih Terim ile bir araya gelen Şifo Mehmet, her konuda anlaştı ve Terim'in birinci yardımcılığına getirildi.

"BUNDAN SONRA İKİ HEDEFİM VAR"

Yarın ya da salı günü  Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili  Ali Dürüst ile beraber sözleşme imzalayacak olan Özdilek,  Doğan Haber Ajansı'na , "Allah bana bu görevi ikinci defa vermeyi nasip etti. 2006'da yaşanan kötü olayları aklıma dahi getirmek istemiyorum ama tamamen silip yeni bir sayfa açacağımdan eminim. Bundan sonra iki ana hedeflerimden bir tanesi Ay-yıldızlı formaya uzun süre hizmet etmek, ya da nice başarılar yaşadığım  Beşiktaş'ta hoca olmak" dedi.ac

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