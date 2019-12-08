Mehmet Özdilek: Çok çabuk reaksiyon gösterdik

SÜPER Lig’in 14. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşı karşıya geldiği Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı ve 3 maçlık galibiyet serisinin ardından ilk puan kaybını yaşadı.

Mücadelenin ardından Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Mehmet Özdilek, seyir zevki yüksek bir maç oynandığını dile getirerek, “Maçı kazanabilirdik. Biz kendi sahamızda ve seyircimiz önünde oynadık. Maç ilk başta önde baskıyla başladık. Doğru tercihler yapsak golü bulabilirdik. Sonrasında rakip topa daha çok sahip oldu. Genel hatlarıyla bakıldığında dengeli bir oyun oldu. Başakşehir’e karşı mağlup duruma düşmek kolay değil. Çok çabuk reaksiyon gösterdik. Geriye düştükten sonra oyuna tamamen hakim olduk. 90+5’te çok net bir pozisyon yakaladık. Bugün 3 puanı da alabilirdik. Reel itibariyle 1-1 dengeli bir skor gibi gözüküyor. Rakipte biz de maçı kazanabilirdik. Oyundan, mücadeleden, gol yedikten sonra gösterilen reaksiyondan takımım adına mutluyum. Tüm oyuncularımı yürekten kutluyorum” diye konuştu.