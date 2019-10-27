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Mehmet Özdilek: Bugün itibarıyla bakıldığı zaman resim bizim adımıza doğru

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, deplasmanda oynanan ve 2-0lık skorla kazanılan Gençlerbirliği maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

SPOR 27.10.2019, 20:55
Mehmet Özdilek: Bugün itibarıyla bakıldığı zaman resim bizim adımıza doğru
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YUKATEL Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, oyuncularını kutlayarak, şunları kaydetti:

"Eşik olarak gördüğümüz maçlardan biriydi. İlk devre yan topta Berat’a verdiğimiz pozisyon haricinde rakibe pozisyon vermedik. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Çalıştığımız bir gol bulduk. İkinci yarıda oyundan düştüğümüz anlar oldu. Bunu da çok normal karşılıyorum. Çünkü 10 gündür takımla çalışıyorum. Biraz zamana ve çalışmaya ihtiyacımız var. Burada sevindirici olan en önemli şeylerden biri oyuncularımdaki maçı bırakmama arzusu ve isteğinin çok ön plana çıkması. Hak ettiğimiz, kazanmayı çok arzu ettiğimiz bir müsabakayı 2-0 gibi çok net bir skorla kazandık. Lig maratonu devam ediyor. Haftalar ilerledikçe ne yaptığını bilen daha iyi bir takım haline geleceğiz. Bugün itibarıyla bakıldığı zaman resim bizim adımıza doğru."

#Denizlispor #mehmet #özdilek
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