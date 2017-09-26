Mehmet Demirkol’dan Mahmut Uslu’nun Caner Erkin açıklamalarına sert tepki

NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Mahmut Uslu’nun Caner Erkin konusundaki açıklamalarını değerlendirdi.

Caner’in özel hayatının kimseyi ilgilendirmeyeceğini söyleyen Demirkol, “Mahmut Uslu’nun açıklamaları inanılır gibi değil” dedi.

İşte Demirkol’un sert sözleri;

“Yönetici demeçleriyle ilgili konuşmak o programın formatında yok gerekmedikçe. Bu konuları bu şekilde konuşmak bir kere çok ayıp. Bir oyuncunun özel hayatından bahsetmek niyetin iyi olsa bile. Biz Caner’e çok destek olduk o bize bunu yapıyor, bıraktı gitti’ mesela onu demek istediğini söylüyor. Ama onu demek isterken başka bir şey dedin.”

“ADAM DİN ALİMİ DEĞİL Kİ, FUTBOLCU”

“‘Oyuncunun özel hayatını biliyorsunuz’ iyi de bize ne? Sahada yaptıklarıyla ilgili bir problem varsa bunu konuşmak bizim işimiz ama hayatında ne olduğundan bize ne? Adam din alimi değil ki, futbolcu. Caner sahada problem yaratabilen bir oyuncu zaman zaman o konuşulabilir.”

“SÜREKLİ MAĞDURSAN NEREN BÜYÜK SENİN”

“Buna bir cevap verilmesi gerekir diye Beşiktaş kamuoyu bastırıyor. Fikret Orman da bir cevap veriyor. Bunun sonu nereye varıyor esasında buna bakmak lazım. Türkiye’deki büyüklerin şunu anlaması lazım. Bir kere önce büyük olduklarını anlaması lazım, büyük gibi davranmıyorlar. Hep en mağdurlar. Beşiktaş özelinde söylemiyorum hepsi için söylüyorum. Bu kadar mağdursan neren büyük senin. Sürekli bir mağdur edebiyatı. Sürekli perişan olduk edebiyatı.”

“İNSAN KENDİ MALINA BU KADAR KÖTÜ DAVRANIR MI?”

“Türkiye’deki yöneticilerin bir numaralı işiniz Şampiyonlar Ligi’ne 4 takım sokmak. Bir takım olunca birbirinizi yiyorsunuz. Fikret Orman cevap vermesi gerektiğini düşündüğü için ‘cumartesi günkü maçın önemi yok’. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının önemi olmaz olur mu yahu. Biz bunu satacağız. İnsan kendi malına bu kadar kötü davranır mı?”

“BUNLAR ORTAK ÇALIŞMADAN OLMAZ”

“Fenerbahçe ve Beşiktaş rakip değil, ortak. Bunlar ortak çalışmadan olmaz. Sen 3 tane, 5 tane ağır fanatiğin söylemini alırsan, onlar olacaktır çok normal, yürümez bu iş. Mahmut Uslu’nun söyledikleri şeyin olduğu bir şeyi nasıl pazarlayabilirsin ki? Kim alır bunu? Geride kalmış diyeceğim ama geçmişte de olmaz.”

“İNANILIR GİBİ DEĞİL”“Biz bu maçları, yönetici olsam amacım bu maçın dünyanın en önemli 10 maçından birisi olmasını sağlamak olur. Futbolun ürünü maçtır. Takımların kendisi olsaydı kulüp televizyonları reyting rekorları kırardı. Senin sattığın şey temiz bir rekabet olmak zorunda. Mahmut Uslu’nun açıklamaları inanılır gibi değil. Buna da cevap verince daha da inanılmaz şeyler ortaya çıkıyor”