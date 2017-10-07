Mehmet Demirkol’dan Çağlar Söyüncü’ye öğüt

DÜNYA Kupası Avrupa Elemeleri’nde İzlanda’ya Eskişehir’de 3-0 yenilerek gruptan çıkma şansını kaybeden Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın genç savunmacısı Çağlar Söyüncü’nün maç sonu sözlerine spor yazarı Mehmet Demirkol’dan eleştiri ve öğüt geldi. Çağlar Söyüncü’nün “Soyunma odasında herkes üzgündü. Emre abi, Arda abi tarafından biz genç oyunculara hiçbir olumsuz tepki yoktu” şeklindeki açıklamasına tepki gösteren Mehmet Demirkol, “Bir kere şu ‘abi’ işinden vazgeçin” tavsiyesinde bulundu.