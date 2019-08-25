Mehmet Can yine kürsüde

İYİ bir kamp dönemi geçiren Gülerdağ, bu sene de yarışlarda rüzgar gibi esmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Balıkesir'de gerçekleştirilen Avlu Balıkesir Triatlonu'nda 0:39:52'lik derecesiyle bir kez daha kürsüye çıkmayı başaran Gülerdağ 3. oldu. Didim Triatlonu'nda 4., Eğirdir Triatlonu'nda 4. ve son olarak Balkan Şampiyonası'nda ise 10. sırada yer alan Gülerdağ, son dört yarışın üçünde kürsü başarısı gösterdi. Bundan sonra Kuşadası ve sonrası Alanya'da gerçekleşecek olan yarışlara ara vermeden hazırlanan genç sporcu, yarışma sonuçlarıyla ilgili konuştu. Gülerdağ, "Balıkesir'de yarıştık ve 3. oldum. Daha önceki yarışlarda da kürsü başarısı yakaladık. Amacım, okulumu, Alanya'yı ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Balkan şampiyonasında ufak bir talihsizlik yaşadık. Bunlar olabilecek şeyler, takılı kalmayıp önüme bakıyorum. Önümde çok önemli iki uluslararası yarış var ve bunlardan bir tanesi memleketimiz Alanya'da olacak. İnşallah bu sefer kürsünün en üst basamağında yer almak istiyorum" dedi.



Alaaddin Keykubat Koleji Beden Eğitim Öğretmeni Nizamettin Beşli ise "Mehmet Can bizim için çok özel bir öğrenci, hem derslerinde, hem sportif anlamında başarılı sonuçlar alıyor. Biz hem akademik anlamda hem sportif anlamda onun gelişmesi için fazlasıyla çaba sarf ediyoruz. İyiyiz, inşallah daha iyi olup hem okulumuzu, hem Alanya'mızı, hem de ülkemizi daha iyi yerlere taşıyacağız" dedi.