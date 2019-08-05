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Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakibi belli oldu

Son dakika! UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu. Medipol Başakşehir, Yunan ekibi Olympiakos'u geçerse Krasnodar-Porto eşleşmesinin kazananı ile rakip olacak.

SPOR 05.08.2019, 14:01 05.08.2019, 15:06 Melike Temir
Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakibi belli oldu
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BUGÜN İsviçre'nin Nyon kenditen UEFA merkezinden gerçekleştirilen kura çekimi TSİ 13.00'da başladı. Medipol Başakşehir, 3. eleme turunda karşılaşacağı Yunanistan'ın Olympiakos takımını elemesi durumunda Krasnodar (Rusya)- Porto (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları 27-28 Ağustos tarihlerinden oynanacak.

#kupa #futbol #şampiyonlar ligi #Medipol Başakşehir #UEFA
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