Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu!

Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Viktoria Plzen- Olympiakos galibiyle eşleşti.

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu!
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AVRUPA futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek. Medipol Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Viktoria Plzen - Olympiakos galibi oldu.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları 13 Ağustos, Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 13:34
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