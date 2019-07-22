Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu!

AVRUPA futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek. Medipol Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Viktoria Plzen - Olympiakos galibi oldu.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları 13 Ağustos, Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 13:34