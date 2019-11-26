Medipol Başakşehir, Ekrem Dağ ve Pierre Webo'yu açıkladı
Medipol Başakşehir, yardımcı antrenörlük görevi için Ekrem Dağ ve Pierre Webo ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
SPOR 26.11.2019, 16:13
RESMİ açıklama şöyle;
"Kulübümüz, yardımcı antrenörlük görevi için Ekrem Dağ ve Pierre Webo ile anlaşmaya vardı. Futbolculuk kariyerinde 10 kez Avusturya Milli Takımı forması giyen 38 yaşındaki Ekrem Dağ, ülkemizde ve Avusturya liginde forma giydi.
Kamerun Milli formasını 58 kez terleten 37 yaşındaki Pierre Webo ise Uruguay, İspanya ve Türkiye liglerinde forma giydi.
İki teknik adama da kulübümüze hoş geldin diyor ve görevlerinde başarılar diliyoruz."
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