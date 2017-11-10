Medipol Başakşehir'den anlamlı ziyaret

TURUNCU-beyazlı ekibin çalıştırıcısı Avcı ve iki futbolcu, Bağcılar'da bulunan hastanede, lösemi, karaciğer ve böbrek yetmezliği tedavisi gören çocuklarla bir araya geldi.
Ziyarette çocuklarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Avcı ve futbolcular, çocukların durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
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