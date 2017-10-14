Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor karşılaşması

AYTEMİZ Alanyaspor, Süper Lig'e verilen milli aranın ardından 8. hafta maçında bugün Medipol Başakşehir'le karşılaştı. Maça hızlı başlayan ve 9. dakikada kaptan Emre Akbaba'nın enfes golüyle öne geçen turuncu yeşilliler, 18. dakikada Emre Belözoğlu'nun golüne engel olamadı. Soyunma odasına bu skorla giren Alanyasporlu oyuncular, ikinci yarıda sayısız gol fırsatından da yararlanamadı. 57'de bu kez sahneye Adebayor çıktı. Alanyaspor savunmasını geçen Togolu oyuncu Remy'yi avladı ve skoru 2-1'e getirdi. Aytemiz Alanyaspor 10 puanda kalırken, Başakşehir ise 16 puana yükseldi.

LOVE DA YETMEDİ

Aytemiz Alanyaspor'un süper golcüsü Vagner Love, bu maçta suskun kaldı. Maç boyunca rakibin hata yapmasını bekleyen Brezilyalı yıldız, yakaladığı fırsatları da gole çeviremedi. Alanyaspor'un takım kaptanı Emre Akbaba ise sergilediği performansla adeta A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya mesaj yolladı. Turuncu yeşilli takımın 4 haftadır takımdan uzak kalan oyuncusu Isaac Sackey de bugünkü maçta ilk 11'de sahaya çıktı. 61 dakika oyunda kalan Sackey, daha sonra yerini M'Billa'ya bıraktı.



MAÇIN KARNESİ

STAD: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu

HAKEMLER: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan 6, Chilchy 6, Attamah 6, Emre Belözoğlu 5 (Dk.27 Gökhan İnler 6), Epureanu 7, Visca 8, Elia 5 (Dk.65 Kerim Frei 5), Mossoro 6 (Dk.81 İrfan Can), Mahmut 6, Junior 7, Adebayor 7.

AYTEMİZ ALANYASPOR: Remy 6, Gassama 6, Welinton 6, Fofana 5, N'Sakala 6, Taha 6, Sackey 5 (Dk.61 M'Billa 4), Emre Akbaba 6, Efecan 6 (Dk.72 Lungu), Fernandes 6 (Dk.72 Maniatis), Vagner Love 5.

SARI KARTLAR: Junior Caiçara, Joseph Attamah (Medipol Başakşehir), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor)

GOLLER: Dk.18 Emre Belözoğlu, Dk.57 Emmanuel Adebayor (Medipol Başakşehir Dk.9 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor)



MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maçta ilk tehlikeli atak ev sahibi Başakşehir'den geldi. Adebayor'un ara pasında Junior sağda topla bomboş kaldı ve içeriye sert bir şut çekti. Arka direkte topa Emre Belözoğlu dokundu ancak top az farkla üstten auta çıktı.

7' Alanyaspor'un atağında ceza alanı dışında Taha topla buluştu ve içeriye koşuya çıkan Emre Akbaba'ya şık bir pas aktardı. Havadan gelen topa Emre dokundu ancak top kaleye paralel olarak gitti.

9' Alanyaspor'un atağında Efecan pasını Emre'ye aktardı. Emre topu düzelterek sert bir şut çekti. Kaleci Volkan'ın dokunduğu top sekti ve filelerle buluştu 0-1.

15' Başakşehir bu dakikada Visca ile tehlikeli geldi. Visca, topla ceza alanı çizgisi üzerinden sert vurdu ancak top N'Sakala ve Welinton'a çarparak kornere çıktı.

18' Emre Belözoğlu'nun uzaktan şutu N'Sakala'ya çarptı ve kaleci Remy kontrpiyerde kalınca top ağlarla buluştu 1-1.

28' Edin Visca 2 kez gol pozisyonuna girdi. Kale içindeki ilk şutunu Remy kurtardı. Visca önünde kalan topa tekrar vurdu ancak top bu kez Fofana'dan sekerek uzaklaştı.

42' Başakşehir bu dakikada gole yine çok yaklaştı. Mossoro'nun ortasında Adebayor topla buluştu ve şutunu çekti ancak Efecan kaleye etten duvar ördü.

43' Alanyaspor'un atağında Vagner Love sağ kanattan içeriye girdi ve kaleci Volkan'la karşı karşıya kaldı. Love şutunu çekti ancak top Volkan'dan sekti ve uzaklaştı.

44' Alanyaspor yine gole çok yaklaştı. Fernandes'in pasında kale içinde topa sahip olan Love şutunu çekti ancak top savunmadan kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

53' Adebayor sağ kanattaki Visca'ya topunu aktardı. Visca, Emre Akbaba'nın presine rağmen şutunu çekti ancak top yandan auta çıktı.

56' Başakşehir Edin Visca ile gole yine çok yaklaştı. Visca'nın ceza alanı içerisinden çektiği sert şutu kaleci Remy uzaklaştırdı.

57' Adebayor ceza alanı dışında Alanyaspor savunmasını geçerek ceza alanına girdi. Adebayor'un sert şutu filelerle buluştu 2-1.

59' Alanyaspor sol kanattan Fernandes ile etkili geldi. Rakibini çalımlayan Fernandes şutunu çekti. Top kaleci Volkan'dan sekerek havalandı ve kale içinde karambol oluştu. Vagner Love'ın dokunduğu top rakibe çarparak kornere çıktı.

70' Fernandes ceza alanı çizgisinde havadan gelen topa vole vurdu ancak kaleci Volkan başarılı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN NOTLAR

- Karşılaşma futbola uygun bir zeminde ve yaklaşık 7 bin futbolsever önünde oynandı.

- Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, mücadeleyi Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve 2. Başkan Kamil Köseoğlu ile birlikte izledi.

- Aytemiz Alanyaspor'lu taraftarlar da yaklaşık 100 kişilik bir grupla takımlarını deplasmanda destekledi.