Medipol Başakşehir 0 - 2 Göztepe

SPOR Toto Süper Lig'de 30. haftasında lider Medipol Başakşehir, küme düşme potasında bulunan Göztepe'yi konuk etti. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Göztepe 2-0 kazandı.



Maçta Göztepe'nin gollerini 7. dakikada Jerome ve 85. dakikada Deniz Kadah kaydetti.



VAR'la iptal edildi



Başakşehir, 45. dakikada Visca ile beraberliği yakaldı. VAR'da yapılan inceleme sonrası Edin Visca'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle hakem Suat Arslanboğa golü iptal etti.



Bu sonuçla lider Başakşehir 62 puanda kaldı. Maç eksiği ile Galatasaray 3, Beşiktaş ise 6 puan geriden lideri takip etti. Göztepe puanını 30'a yükseltti ve maç fazlasıyla 15. sırada yer aldı.



İLK 11'LER



Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Serdar, Clichy, Mahmut, Emre Belözoğlu, Mossoro, Visca, İrfan Can, Elia, Robinho



Göztepe: Beto, Tayfur, Reis, Titi, Berkan, Poko, Castro, Serdar, Halil, Deniz, Jerome



Maçtan dakikalar



7. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Serdar Gürler'in sol kanattan ceza sahasına yerden ortasında Titi, meşin yuvarlağı bekletmeden topuğuyla altıpas üzerindeki Jerome'ye bıraktı. Bu futbolcunun düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu.



13. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Caiçara'nın pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Robinho'nun sert şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden az farkla auta çıktı.



45. dakikada Medipol Başakşehir'in Visca ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Caiçara'nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Visca'nın topu kontrol ettikten sonra uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. Hakem Suat Arslanboğa VAR merkezinden gelen uyarı sonrasında ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN NOTLAR



Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, son üç haftadaki ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.



Ligde bundan önceki 3 maçta aynı 11'i sahaya süren Avcı, Göztepe karşısında stoperde Ganalı Joseph Attamah'ın yerine, devre arasında kadroya dahil olan Serdar Taşçı'ya şans verdi.



Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, kalede Mert Günok, savunmada Caiçara, Mahmut Tekdemir, Serdar Taşçı, Clichy, orta sahada Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro ve Elia, forvette ise Robinho ilk 11'iyle takımını sahaya sürdü.



İstanbul ekibinde sakatlıkları süren Arda Turan ve Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, kadroda yer almadı.



Göztepe taraftarından büyük ilgi



Medipol Başakşehir ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmada konuk ekibin taraftarları kendilerine ayrılan yeri büyük ölçüde doldurdu.



Ege ekibinin taraftarları maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.



Turuncu-lacivertli taraftarların karşılaşmaya ilgisi ise düşük kaldı.



Medipol Başakşehirli futbolcular karşılaşma öncesinde sahaya, "Nöbetçi noterlik uygulaması vatandaşlarımıza hayırlı olsun" yazılı pankartla çıktı.