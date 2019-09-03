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Mbaye Diagne'ye Belçika'da saldırı girişimi!

Anderlechtli taraftarlar, Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne'ye saldırı girişiminde bulundu.

SPOR 03.09.2019, 14:44 Melike Temir
Mbaye Diagne'ye Belçika'da saldırı girişimi!
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GALATASARAY'IN transferin son gününde Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, Belçika'da gündem oldu. Anderlecht ile büyük oranda el sıkışmasına rağmen son anda kararını değiştirerek Club Brugge'e giden Senegalli golcüye Belçika'da havaalanında saldırı planının önlendiği iddia edildi.

ŞOFÖR SON ANDA FARK ETTİ

Anderlecht cehepsinden yapılan açıklamada Diagne ile anlaşma sağlandığı ancak son anda oyuncunun, "Bir işim var" diyerek Belçika ekibinin yöneticilerini kandırarak Club Brugge ile anlaştığı öne sürülmüştü. Bu haberlerin ardından Diagne'nin Belçika'ya indiği sırada Anderlecht taraftarları oyuncuya saldırı planladı. Diagne'nin havaalanına indiği sırada Club Brugge'ün görevlendirdiği şoförün oyuncuyu hemen fark edip araca bindirdiği ve havaalanından uzaklaştırdığı belirtildi.

DİAGNE'Yİ UYARDILAR

Brüksel Polisi'nin de Diagne'nin belirli bölgelere gitmemesi gerektiğine yönelik uyarı yaptığı bildirildi.

#Galatasaray #Mbaye Diagne #Belçika #Saldırı
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