Mbaye Diagne'nin menajerinden flaş transfer açıklaması!

GALATASARAY'IN geçen sezon devre arasında Kasımpaşa'dan tam 13 milyon euroluk bedelle transfer ettiği ancak şampiyonluğa rağmen beklentileri karşılayamayan ve taraftarın da zaman zaman tepkisini çeken Diagne için pazartesi hernhangi bir teklif gelmediği belirtildi.

Rus basınına konuşan Diagne'nin menajeri; "Pazartesi tüm gün Diagne'yleydim ve hiçbir teklif gelmedi" dedi.

Yine Rus basınındaki haberlerde 28 yaşındaki Senegalli için Spartak Moskova'nın 10 milyon euroluk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldığı belirtilmişti.