'Mask Voleybol' açıldı

GENÇLERE ve çocuklara spor bilincini aşılamak, sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak, onlara özgüven ile takım ruhu aşılamak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla açılan Alanya Mask Voleybol Spor Okulu, kayıtlarına tüm hızıyla devam ediyor. Mask Voleybol Spor Okulu'nda 2006-2007-2008 ve 2009 doğumlular Cumartesi günü 15.00-16.00, Pazar günü 13.00-14.00, 2010-2011 ve 2012 doğumlular ise Cumartesi 16.00-17.00 ve Pazar günü de 12.00-13.00 saatleri arasında antrenmanlara katılabilecek. Mask Voleybol Spor Okulu'na kayıt yaptırmak isteyenler ise detaylı bilgi ve kayıt için Murat Akar (0 554 502 88 54) ile irtibata geçebilecek.