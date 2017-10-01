Masa tenisinde millilerden 8 madalya

Neslihan Kavaş ve Ali Öztürk'ün altın, Abdullah Öztürk ve Kübra Korkut'un gümüş, Merve Cansu Demir, Ümran Ertiş, Hatice Duman ve Nesim Turan'ın da kategorilerinde bronz madalya kazandığı kaydedildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamada, Slovenya'nın Lasko şehrinde devam eden şampiyonada ferdi müsabakaların sona erdiği belirtildi.

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