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Masa tenisinde millilerden 8 madalya

Bedensel Engelliler Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular, ferdi müsabakalarda 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti

Masa tenisinde millilerden 8 madalya

Bedensel Engelliler Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular, ferdi müsabakalarda 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti

01 Ekim 2017 Pazar 00:05
Masa tenisinde millilerden 8 madalya
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BEDENSEL Engelliler Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, ferdi müsabakalarda 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamada, Slovenya'nın Lasko şehrinde devam eden şampiyonada ferdi müsabakaların sona erdiği belirtildi.

Neslihan Kavaş ve Ali Öztürk'ün altın, Abdullah Öztürk ve Kübra Korkut'un gümüş, Merve Cansu Demir, Ümran Ertiş, Hatice Duman ve Nesim Turan'ın da kategorilerinde bronz madalya kazandığı kaydedildi.

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Bedensel EngellilerMasa TenisiAvrupa şampiyonasıMadalyaAltınGümüşBronz
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