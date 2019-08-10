Martin Skrtel resmen Atalanta'da!
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Martin Skrtel, 1.1 milyon Euro karşılığında Atalanta'ya transfer oldu.
SPOR 09.08.2019, 17:35 09.08.2019, 17:39 Toygar Dim
Ali Beker 7 saat önce
Martin Skirtel, Fenerbahçe'nin önerdiğinden daha az paraya Atalanta'ya gitti, çünkü Fenerbahçe'nin vizyonu zayıfladı ve geçen sezon düşme hattına kadar geriledi. Bu gidişle Kolarov da gelmez, Fenerbahçe'ye.
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