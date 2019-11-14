GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da Kundu turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen 17'nci Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi'nin açılış törenine katıldı. Spor Bilimleri Derneği tarafından 'Spor Bilimlerinde Kalite ve Akreditasyon' sloganıyla gerçekleştirilen kongrenin açılışında konuşan Dernek Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, yarın sona erecek kongreye 11'i yabancı 36 konuşmacı ile 998 bilim insanının katıldığını söyledi. Törende konuşan Bakan Kasapoğlu, sporun bireysel ve sosyal işlevlerinin ekonomiden sağlığa, medyaya kadar pek çok kesimi yakından ilgilendirdiğinden bahsetti. Türk bayrağını başarıyla dünyanın dört bir yanında göndere çeken sporcularla gurur duyduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Marka ülke olacağız. Türkiye'nin her alanda her alanda sağlıktan, ekonomiye, teknolojiye, spora kadar marka ülke olmaması için sebep yok. Gençliğimiz, imkanlarımız var. Bayrağımızı dünyanın dört bir tarafında göndere çektiren sporcularımızın başarıları, bizim en önemli sevinç kaynaklarımızdan biri. Bu başarıları artıracağız. Yarınların Türkiye'sini şekillendirecek gençlerimizde bu potansiyeli görüyorum" diye konuştu.