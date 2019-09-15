banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Son Dakika

Marius Sumudica: Maç 9-2 bitebilirdi

Süper Lig'in 4. hafta maçında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Marius Sumudica, bugün oynanan maçı 9-2 gibi farklı bir skorla kazanabileceklerini belirtti.

SPOR 14.09.2019, 23:42
Marius Sumudica: Maç 9-2 bitebilirdi
banner404

SÜPER Lig'in 4. hafta maçında Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. 

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Gazişehir'in teknik direktörü Marius Sumudica, "Dürüst olmak gerekirse 3 stoperle maça çıktık ve bu taktiğimiz tuttu. Geldiğim günden beri bunu istiyordum ki sonunda oldu. 7 puana ulaştık ve çok mutluyum. Büyük takıma karşı 3 büyük puan bizim oldu" dedi.

Taraftarlarla ilgili de konuşan Sumudica, "Galibiyeti taraftarlarımıza hediye ediyorum. Bir de mesajım var ki Gaziantep yeni bir takım, iyi bir takım doğurdu. Bu takımı kucaklasınlar" dedi. 

Beşiktaş cephesinden top toplayıcı çocuğa "Çabuk atma, yavaşlat" dediği iddiası sorulan Rumen teknik direktör, "O zaman herkesten özür diliyorum. Bugün maç 9-2 bitebilirdi" cevabını verdi. 

Abdullah Avcı'nın açıklamlarına da değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Beşiktaş'ın hocası oyuncum Kayode hakkında yorum yapmış. Hocalara saygı duyarım ama oyuncularıma da laf söyletmem. Birbirimizin oyuncularından bahsedeceksek geçen hafta da Beşiktaş'ın oyuncusu N'Koudou az kalsın rakibinin ayağını kırıyordu" ifadelerini kullandı. 

#Gazişehir #Gaziantep #beşiktaş #marius #Sumudica #abdullah #avcı
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 15 Eylül 2019
İmsak 05:10
Güneş 06:31
Öğle 12:58
İkindi 16:30
Akşam 19:15
Yatsı 20:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Sivasspor 4 5
8. Trabzonspor 3 5
9. Ankaragücü 3 5
10. Antalyaspor 4 5
11. Beşiktaş 4 4
12. Başakşehir 4 4
13. Malatyaspor 3 3
14. Konyaspor 3 3
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 3 1
17. Kasımpaşa 4 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Keçiörengücü 4 8
3. Hatayspor 3 7
4. Fatih Karagümrük 3 7
5. Altay 4 7
6. Bursaspor 3 6
7. Balıkesirspor 4 6
8. Adana Demirspor 3 5
9. Altınordu 4 4
10. Adanaspor 3 4
11. Osmanlıspor 3 4
12. Akhisar Bld.Spor 3 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Menemen Belediyespor 3 4
15. İstanbulspor 3 2
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 4 7
8. Everton 4 7
9. West Ham 4 7
10. Southampton 5 7
11. Crystal Palace 5 7
12. Norwich City 5 6
13. Burnley 5 5
14. Sheffield United 5 5
15. Brighton 5 5
16. Bournemouth 4 4
17. Newcastle 5 4
18. Aston Villa 4 3
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 4 9
2. Real Madrid 4 8
3. Athletic Bilbao 4 8
4. Barcelona 4 7
5. Sevilla 3 7
6. Real Sociedad 4 7
7. Levante 4 6
8. Villarreal 4 5
9. Osasuna 3 5
10. Deportivo Alaves 3 5
11. Granada 3 4
12. Celta de Vigo 3 4
13. Real Valladolid 3 4
14. Valencia 4 4
15. Mallorca 4 4
16. Real Betis 3 3
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 4 0
banner440
banner545