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Marius Sumudica: Lider kim anlayamadım

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün rakibimizden çok daha iyi oynadık. Açıkçası bugün kimin birinci sırada olması gerektiğini çok anlayamadım" diyerek enteresan bir açıklama yaptı.

SPOR 26.10.2019, 21:16 26.10.2019, 21:20
Marius Sumudica: Lider kim anlayamadım
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SÜPER Lig'de 9. sırada yer alan Gaziantep FK'da Teknik Direktör Marius Sumudica, 1-1 berabere biten Aytemiz Alanyaspor maçının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kazanmayı hak ettiklerini ve çok iyi oynadıklarını söyleyen Sumudica, "Takımımı ve taraftarlarımız tebrik ediyorum. Bugün çok iyi mücadele ettik. Bir aile ortamı oluşturduk ve bugün birinci sırada olan takıma karşı oynadık. Bugün rakibimizden çok daha iyi oynadık. Açıkçası bugün kimin birinci sırada olması gerektiğini çok anlayamadım. Onların üzerinde çok baskı kurduk. Rakip oyuncular sürekli yere yatarak 6-7 dakika zaman çaldı. Bu nedenle mücadele için çok mutluyum. Ligin ilk yarısında en az 10 puan daha almamız lazım. Ben bu takımı ligde tutacağım. Eğer bu takım benle beraber ligden düşerse ben de antrenörlüğü bırakacağım" ifadelerini kullandı.

#Sumudica #marius #Alanyaspor #Gaziantep
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