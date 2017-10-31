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Marius Sumudica'dan F.Bahçe sözleri

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor gibi güçlü bir takımla karşılaşacaklarını ve kendi evlerinde oynayacakları bu maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi

Marius Sumudica'dan F.Bahçe sözleri

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor gibi güçlü bir takımla karşılaşacaklarını ve kendi evlerinde oynayacakları bu maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi

31 Ekim 2017 Salı 21:15
Marius Sumudica'dan F.Bahçe sözleri
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SARI-kırmızılı ekibin, kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği  antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Sumudica, ligde her maçın  zor geçtiğini, 11. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasının da bunlardan biri  olacağını dile getirdi.
 
Trabzonspor'un iyi bir takım olduğuna dikkati çeken Rumen çalıştırıcı,  "Lige iyi başlayamadılar. Rakibimizle yapacağımız maç çok zor olacak. Ancak adım  gibi eminim, taraftarlarımızın desteğiyle rakibin üstüne baskıyı kurup galibiyeti  alacağız." dedi.
 
Kendi sahalarında çok iyi maçlar oynadıklarını vurgulayan Sumudica,  "Eğer bu maçı da alırsak, söz verdiğim gibi Kayserispor ligde ilk 8 arasında  olur." diye konuştu.
 
Ligin 10. haftasında Fenerbahçe ile yaptıkları karşılaşmaya da değinen  Rumen teknik adam, sarı-lacivertli ekibin attığı ilk gol öncesi kendi oyuncuları  Deniz Türüç'e yapılan hareketin faul olduğunu savunarak, şunları söyledi:
 
"Bu pozisyon sonrası rakibin atağında golü yedik. Deniz Türüç'ün  pozisyonunda hakemin maçı durdurması gerekirdi. Durdurmadı ve sonra 1-1 oldu. İlk  yarıyı 1-0 önde bitirseydik farklı bir sonuç alabilirdik. Sonra herkes sinirlendi  ve 2 gol yedik. İyi bir geri dönüş yaparak 3-3'ü yakaladık. Hak ettiğimiz bir  puandı. Eğer takım, yönetim, taraftar, şehir olarak bütünleşirsek bu takım büyük  olmayı hak eder."
 
Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı
 
Kayserispor, 11. haftada Trabzonspor ile 4 Kasım Cumartesi günü  oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
 
Sarı-kırmızılı takım, haftanın ilk antrenmanında dar alanda pas ve şut  çalışması yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Marius SumudicaKayserispor Teknik Direktörü
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