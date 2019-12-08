Marius Sumudica: Benim anneme, aileme küfür ettiler

GAZİANTEP Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, maç hakkında konuşulacak çok fazla şeyin olmadığını, biraz şanslı olduklarını söyledi.

Oyuncularının gösterdiği performansın kendisini çok memnun ettiğini aktaran Sumudica, "Rakibin kaliteli oyuncuları vardı. Konyaspor'un ligin başından beri aldığı puan gerçekten sürpriz oldu. Çünkü daha fazlasını hak ediyorlar diye düşünüyorum. Puanımızı bugün 17 yaptık. Tabii bunun bir anlam ifade etmesini istiyorsak önümüzdeki Kayserispor karşılaşmasını mutlaka kazanmamız gerekiyor. Gelecek hafta bizim için bir final niteliğinde. Buraya geldiğimde devre arasına 20 puanla gireceğime söz vermiştim. Bu hedefe çok yakınız şu an." diye konuştu.

Bir basın mensubunun maç sonunda neden taraftarlarla polemiğe girdiğini sorması üzerine sinirlenen Sumudica, "Maç sonunda alkışladım. Onu neden görmüyorsunuz. Benim anneme, aileme küfür ettiler. Buna rağmen ben Türk hayranıyım ve Türkleri çok seviyorum. Burada birkaç terbiyesizin yaptığı hareketten dolayı bir millete küsmüyorum. Lütfen benim açımdan da görün yapılanları. Teşekkürler." diyerek salonu terk etti.