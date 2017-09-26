Mariano: Oyundan çıkınca üzülüyorsunuz

GALATASARAY'A bu sezon başında transfer olan ve kısa sürede taraftarların gönlünde taht kuran Mariano, Bursaspor maçı diyalogları ve takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

”Hiçbir futbolcu oyundan çıkmaz istemez. Her çıkan oyuncu üzülür. Ama hocanın kararıdır. Hocaya ve giren oyuncuya saygı duymak gerek. Taktik gereği hocamızın değişikliği işe yaradı ve golü bulduk. Herkes de bunu gördü.”

”Gol sevinci sırasında ayağımda krampon yoktu. O an farkında değildim ve sadece arkadaşlarıma koşmak istedim.”

‘Feghouli çok kaliteli bir futbolcu. Oynadığı zaman sadece bana değil tüm takıma fayda sağlayabilecek yetenekte ve takımımıza büyük katkısı olacak. Avrupa’ya baktığınız zaman liglerin seviyesi yüksek. Türkiye de kaliteli lig. Ben de bu ligin en iyisinde oynuyorum.”

”Tüm takımın mentalitesi aynı bu sezon şampiyon olmak. Tüm takımın hedefi aynı olunca bu şekilde güzel bir ortam oluşuyor. Herkes aynı şeyi istediğinde sahada güzel bir uyum ortaya çıkıyor. Her hocanın stili farklıdır. Tudor da oyuncularını iyi motive eden bir hoca.”

(CNN Türk)