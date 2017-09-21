Mardin’de daha önce görülmemiş tepki: Kaleci ve battaniye

NUSAYBİN Şehir Stadyumu’ndaki zeminde bulunan halının tahriş olması nedeniyle özellikle kalecilerin olduğu bölüm büyük zarar gördü. Kalecilerin büyük zorluk çektiği sahada Nusaybin Gençlerbirliği kalecisi Ahmet Ay, açılan çukurları evden getirdiği battaniye ile kapattı.
Ay, rakip kalecinin sakatlanmaması için devre arasında battaniyeyi rakip kaleciye verdi. Tepkisini çektiği videoyla sosyal medya hesabından paylaşan Ahmet Ay, “Sahanın zemini çok kötü ve sert. 8 yıldır bu zeminin değiştirilmesi lazım ama kimse değiştirmiyor. Yetkili yok, TFF’ye sesleniyoruz. Milyon dolarlık paralar veriliyor kulüplere bari buranın sahasını değiştirin. Eğer değiştirmiyorsanız dileneceğiz. Top gelirse ben bu zemine nasıl atlayayım. Atlayamam, atlarsam bir yerimi sakatlarım” dedi.
Penaltı noktasında açılan çukuru gösteren Ay, “Buraya topu koysan vursan top Suriye’yi geçer. Allah için sahamıza destek istiyoruz. Yetkililerin bir an önce sahaya sahip çıkmasını istiyoruz” diye konuştu.
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