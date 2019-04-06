Marcao Fenerbahçe derbisinde yok

SÜPER Lig'in 27. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Galatasaray'da Marcao sıkıntısı yaşanıyor.
8. haftada derbide Fenerbahçe'nin konuğu olacak Galatasaray'da takımın önemli isimlerinden Brezilyalı stoper Marcao, Yeni Malatyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Marcao, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Öte yandan hafta arasında da Yeni Malatyaspor'la Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşan Galatasaray'da takımın diğer stoperi Christian Luyindama da kırmızı kart görmüştü.