Maradona'dan dünyayı şaşırtan karar!

MARADONA'NIN Gimnasia serüveni 3 ay sürmedi. Instagram hesabından açıklama yapan Maradona, eylül ayında görevebaşladığı Gimnasia'dan, kulüp Başkanı Gabriel Pellegrino'nun bir sonrakiseçimlerde aday olmayacağını açıklaması üzerine istifa ettiğini belirtti. Maradona, 3 aydan kısa süren teknik direktörlüğü döneminde Gimnasiaile 8 maça çıkarken sadece 3 galibiyet alabilmişti.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE AYRILMIŞTI

Eylül ayının başlarında Gimnasia'yı 24 takımlı ligde son sıradayken alan 59 yaşındaki Arjantin efsanesi, geçen hafta sonu Aldosivi'ye 3-0 yenildikleri maçta son kez takımın başında sahaya çıktı. Arjantin Milli Takımı'nın 2010 Dünya Kupası sırasında teknik direktörlüğünü de yapan Maradona, Gimnasia'dan önce çalıştırdığı Meksika 2. Lig ekibi Dorados'tan sağlık problemleri nedeniyle ayrılmıştı. Maradona, Birleşik Arap Emirlikleri 2. Lig takımları Al-Wasi ve Fujairah'ı da çalıştırmıştı. Barcelona ve Napoli'nin eski forveti, Arjantin Milli Takımı'nı Meksika'da düzenlenen 1986 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa, 4 yıl sonra da İtalya'da finale taşımıştı.