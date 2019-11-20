Maradona'dan dünyayı şaşırtan karar!
Arjantin'in efsane futbolcularından Maradona, Teknik direktörü olduğu Arjantin Futbol Süper Ligi ekibi Gimnasia'dan istifa etti.
MARADONA'NIN Gimnasia serüveni 3 ay sürmedi. Instagram hesabından açıklama yapan Maradona, eylül ayında görevebaşladığı Gimnasia'dan, kulüp Başkanı Gabriel Pellegrino'nun bir sonrakiseçimlerde aday olmayacağını açıklaması üzerine istifa ettiğini belirtti. Maradona, 3 aydan kısa süren teknik direktörlüğü döneminde Gimnasiaile 8 maça çıkarken sadece 3 galibiyet alabilmişti.
SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE AYRILMIŞTI
Eylül ayının başlarında Gimnasia'yı 24 takımlı ligde son sıradayken alan 59 yaşındaki Arjantin efsanesi, geçen hafta sonu Aldosivi'ye 3-0 yenildikleri maçta son kez takımın başında sahaya çıktı. Arjantin Milli Takımı'nın 2010 Dünya Kupası sırasında teknik direktörlüğünü de yapan Maradona, Gimnasia'dan önce çalıştırdığı Meksika 2. Lig ekibi Dorados'tan sağlık problemleri nedeniyle ayrılmıştı. Maradona, Birleşik Arap Emirlikleri 2. Lig takımları Al-Wasi ve Fujairah'ı da çalıştırmıştı. Barcelona ve Napoli'nin eski forveti, Arjantin Milli Takımı'nı Meksika'da düzenlenen 1986 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa, 4 yıl sonra da İtalya'da finale taşımıştı.
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
|İmsak
|06:11
|Güneş
|07:34
|Öğle
|12:48
|İkindi
|15:29
|Akşam
|17:52
|Yatsı
|19:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6