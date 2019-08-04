Manuel Fernandes transferinde dev müjde! Resmen açıklandı

Lokomotiv Moskova'yla sözleşmesi sona eren ve uzun bir süredir boşta olan Manuel Fernandes'in önümüzdeki sezon kariyerine hangi takımda devam edeceği büyük merak konusuydu. Adı daha önce eski takımı Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray ve Göztepe'nin de transfer gündemine gelen 33 yaşındaki yıldız ismin geleceğiyle ilgili dün gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yaşandı.



10 numara mevkiinde forma giyen oyuncunun menajerliğini yürüten Paulo Barbosa, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada oyuncusunun serbest kaldığını duyururken "Lokomotiv, yeni bir teklif yapmaya yanaşmıyor. Biz de artık beklemekten vazgeçtik. Manuel'in kariyerine nerede devam edeceğini hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.