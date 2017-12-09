Manchester United-Manchester City maçı ertelenebilir

İNGİLTERE Premier Ligi, bu pazar şampiyonluk yarışı açısından hayati bir öneme sahip bir karşılaşmaya sahne olacak.



Manchester United'ın evinde Manchester City'i ağırlayacağı mücadele, ligin ilk iki sırasında bulunan takımların bir nevi kaderini belirleyecek.



Ancak bugün Ada basını tarafından ortaya atılan bir iddia, bu dev derbinin ertelenme ihtimalini gündeme getirdi.



The Sun gazetesinin haberine göre Old Trafford'da oynanacak karşılaşma öncesinde meteoroloji uzmanlarının Manchester'daki kötü hava koşulları nedeniyle yetkilileri uyardığı kaydedildi.



Pazar günü hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceğinin tahmin edilmesinin Manchester derbisini daha öte bir tarihe atabileceği konuşuluyor.