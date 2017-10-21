manchester united ilk kez kaybetti

İNGİLTERE Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Huddersfield Town'a 2-1 yenilerek zirve yarışında yara aldı.

Ligin 9. haftasında zirve mücadelesi veren mücadelesi veren Manchester United, ligin yeni ekiplerinden Huddersfield Town'a konuk oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Huddersfield Town 28. dakikada Aaron Mooy, 33. dakikada Laurent Depoitre'nin golleriyle soyunma odasına 2-0 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Manchester United, 78. dakikada Marcus Rashford ile ağları havalandırmasına rağmen mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı ve ligde ilk yenilgisini yaşadı.

Manchester City rahat kazandı

Ligin zirvesinde yer alan Manchester City ise 30. dakikada penaltıdan Sergio Agüero, 73. dakikada Nicolas Otamendi, 75. dakikada ise Leroy Sane ile bulduğu gollerle Burnley'i 3-0 yendi.

Bu sonuçların ardından Manchester City, maç fazlasıyla puanını 25'e yükselterek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırırken, ikinci sıradaki Manchester United ise 20 puanda kaldı.