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Manchester United ilk kez kaybetti

Ligin yeni ekiplerinden Huddersfield Town'a 2-1 kaybeden Manchester United, zirve yarışında Manchester City'nin 5 puan gerisine düştü

Manchester United ilk kez kaybetti

Ligin yeni ekiplerinden Huddersfield Town'a 2-1 kaybeden Manchester United, zirve yarışında Manchester City'nin 5 puan gerisine düştü

21 Ekim 2017 Cumartesi 22:08
Manchester United ilk kez kaybetti
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İNGİLTERE Premier Lig ekiplerinden Manchester United,  Huddersfield Town'a 2-1 yenilerek zirve yarışında yara aldı.

 Ligin 9. haftasında zirve mücadelesi veren mücadelesi veren Manchester  United, ligin yeni ekiplerinden Huddersfield Town'a konuk oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Huddersfield Town 28. dakikada  Aaron Mooy, 33. dakikada Laurent Depoitre'nin golleriyle soyunma odasına 2-0  üstünlükle girdi.

 İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Manchester United, 78. dakikada  Marcus Rashford ile ağları havalandırmasına rağmen mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı  ve ligde ilk yenilgisini yaşadı.

Manchester City rahat kazandı

Ligin zirvesinde yer alan Manchester City ise 30. dakikada penaltıdan  Sergio Agüero, 73. dakikada Nicolas Otamendi, 75. dakikada ise Leroy Sane ile  bulduğu gollerle Burnley'i 3-0 yendi.

Bu sonuçların ardından Manchester City, maç fazlasıyla puanını 25'e  yükselterek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırırken, ikinci sıradaki  Manchester United ise 20 puanda kaldı.

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