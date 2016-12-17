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Manchester United, Ibrahimovic ile güldü

İngiltere Premier Lig'deki 17. hafta mücadelesinde West Bromwich Albion'a konuk olan Manchester United, rakibini 2-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti

Manchester United, Ibrahimovic ile güldü

İngiltere Premier Lig'deki 17. hafta mücadelesinde West Bromwich Albion'a konuk olan Manchester United, rakibini 2-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti

17 Aralık 2016 Cumartesi 22:25
Manchester United, Ibrahimovic ile güldü
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THE Hawthorns Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Zlatan Ibrahimovic  damgasını vurdu. İsveçli yıldız oyuncu, 5. ve 56. dakikalarda attığı gollerle  takımının maçtan galip ayrılmasında başrolü üstlendi.
Ibrahimovic, kırmızı-siyahlı formayla bu sezon 16 maçta sahne aldığı  Premier Lig'deki gol sayısını 11'e çıkardı. 35 yaşındaki futbolcu, Southampton ve  Swansea City maçlarının ardından bu sezon bir karşılaşmada rakip fileleri 2 kez  havalandırdı.
Bu galibiyetle Manchester United, puanını 30'a yükseltti. Ligdeki 6.  mağlubiyetini yaşayan West Bromwich Albion ise 23 puanda kaldı.
Premier Lig'de günün diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
Crystal Palace-Chelsea: 0-1
Middlesbrough-Swansea City: 3-0
Stoke City-Leicester City: 2-2
Sunderland-Watford: 1-0
West Ham United-Hull City: 1-0
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İngiltere Premier LigManchester UnitedIbrahimovic Ile GüldüWest Bromwich Albionİsveçli Yıldız
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