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Manchester'ı dün gece teknoloji kurtardı

Şampiyonlar Liginde Manchester United, deplasmanda Benfica'yı gol teknolojisinin de yardımıyla 1-0 mağlup etti, grupta 3'te 3 yaptı

Manchester'ı dün gece teknoloji kurtardı

Şampiyonlar Liginde Manchester United, deplasmanda Benfica'yı gol teknolojisinin de yardımıyla 1-0 mağlup etti, grupta 3'te 3 yaptı

19 Ekim 2017 Perşembe 10:09
Manchester'ı dün gece teknoloji kurtardı
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ŞAMPİYONLAR Ligi A Grubu 3. hafta mücadelesi, Estadio da Luz'da oynandı.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçta  Manchester United'a galibiyeti getiren gol, 64. dakikada Marcus Rashford'dan geldi. Golde Şampiyonlar Liginin en genç kalecisi olarak tarihe geçen  Benfica kalecisi Svilar'ın büyük hatası vardı. Svilar, rahatlıkla tokatlayabileceği topu tutmak isteyince, meşin yuvarlakla birlikte kalenin içine girdi ve gol çizgisi teknolojisi de golü verdi.

MANCHESTER 3'TE 3 YAPTI

Bu skorun ardından  Manchester United 3'te 3 ile 9 puana yükseldi ve grupta zirvedeki yerini korudu.  Benfica ise 3 maç sonunda puan alamamış oldu.

A Grubu'nun 4. hafta mücadelesinde  Manchester United ile  Benfica,  Portekiz'de karşı karşıya gelecek.

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Kırmızı ŞeytanlarManchester UnitedManchesterPortekizBenfica
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