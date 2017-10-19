Manchester'ı dün gece teknoloji kurtardı

ŞAMPİYONLAR Ligi A Grubu 3. hafta mücadelesi, Estadio da Luz'da oynandı.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçta Manchester United'a galibiyeti getiren gol, 64. dakikada Marcus Rashford'dan geldi. Golde Şampiyonlar Liginin en genç kalecisi olarak tarihe geçen Benfica kalecisi Svilar'ın büyük hatası vardı. Svilar, rahatlıkla tokatlayabileceği topu tutmak isteyince, meşin yuvarlakla birlikte kalenin içine girdi ve gol çizgisi teknolojisi de golü verdi.

MANCHESTER 3'TE 3 YAPTI

Bu skorun ardından Manchester United 3'te 3 ile 9 puana yükseldi ve grupta zirvedeki yerini korudu. Benfica ise 3 maç sonunda puan alamamış oldu.

A Grubu'nun 4. hafta mücadelesinde Manchester United ile Benfica, Portekiz'de karşı karşıya gelecek.