Manchester City’li Sergio Agüero trafik kazası geçirdi! Kaburgaları kırıldı

Öte yandan Agüero’nun eski kulübü Independiente, Twitter’dan yaptığı paylaşımla yıldız oyuncuya geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Agüero’nun takside kemerini bağladığı için daha ciddi bir yaralanmadan kurtulduğu ifade edildi.

Yıldız futbolcunun hayati tehlikesi olmadığı ancak kaburgasındaki kırıklar nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.

Agüero konser sonrasında havaalanına giden bir taksiye bindi ancak aracın kontrolünü kaybeden sürücü yol kenarındaki direğe çarparak durabildi.

29 yaşındaki futbolcu Aguero, Kolombiyalı şarkıcı Maluma tarafından düzenlenen konsere katılmak için Hollanda’nın Amsterdam kentine gitti.

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