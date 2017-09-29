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Manchester City’li Sergio Agüero trafik kazası geçirdi! Kaburgaları kırıldı

Manchester City'nin Arjantinli golcüsü Sergio Agüero, Amsterdam'da geçirdiği trafik kazası sonrasında hastaneye kaldırıldı. Kaburgalarında kırık olan 29 yaşındaki golcünün 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor

Manchester City’li Sergio Agüero trafik kazası geçirdi! Kaburgaları kırıldı

Manchester City'nin Arjantinli golcüsü Sergio Agüero, Amsterdam'da geçirdiği trafik kazası sonrasında hastaneye kaldırıldı. Kaburgalarında kırık olan 29 yaşındaki golcünün 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor

29 Eylül 2017 Cuma 09:52
Manchester City’li Sergio Agüero trafik kazası geçirdi! Kaburgaları kırıldı
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İNGİLTERE Premier Lig takımlarından Manchester City’nin yıldız futbolcusu Sergio Aguero, Hollanda’da trafik kazası geçirdi.

29 yaşındaki futbolcu Aguero, Kolombiyalı şarkıcı Maluma tarafından düzenlenen konsere katılmak için Hollanda’nın Amsterdam kentine gitti.

Agüero konser sonrasında havaalanına giden bir taksiye bindi ancak aracın kontrolünü kaybeden sürücü yol kenarındaki direğe çarparak durabildi.

Yıldız futbolcunun hayati tehlikesi olmadığı ancak kaburgasındaki kırıklar nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.

Agüero’nun takside kemerini bağladığı için daha ciddi bir yaralanmadan kurtulduğu ifade edildi.

Öte yandan Agüero’nun eski kulübü Independiente, Twitter’dan yaptığı paylaşımla yıldız oyuncuya geçmiş olsun mesajı yayınladı.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester CitySergio AgüeroKaza
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