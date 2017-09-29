Manchester City’li Sergio Agüero trafik kazası geçirdi! Kaburgaları kırıldı

İNGİLTERE Premier Lig takımlarından Manchester City’nin yıldız futbolcusu Sergio Aguero, Hollanda’da trafik kazası geçirdi.
29 yaşındaki futbolcu Aguero, Kolombiyalı şarkıcı Maluma tarafından düzenlenen konsere katılmak için Hollanda’nın Amsterdam kentine gitti.
Agüero konser sonrasında havaalanına giden bir taksiye bindi ancak aracın kontrolünü kaybeden sürücü yol kenarındaki direğe çarparak durabildi.
Yıldız futbolcunun hayati tehlikesi olmadığı ancak kaburgasındaki kırıklar nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.
Agüero’nun takside kemerini bağladığı için daha ciddi bir yaralanmadan kurtulduğu ifade edildi.
Öte yandan Agüero’nun eski kulübü Independiente, Twitter’dan yaptığı paylaşımla yıldız oyuncuya geçmiş olsun mesajı yayınladı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.