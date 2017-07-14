Manchester City'den rekor transfer

İNGİLTERE Premier League ekiplerinden Manchester City , Tottenham Hotspur'da forma giyen sağ bek oyuncusu Kyle Walker'ı 57 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Bu bonservis bedeliyle birlikte, Kyle Walker tarihin en pahalı savunma oyuncusu olarak tarihe geçti. Manchester ekibi 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Walker yeni takımında 2 numaralı formayı giyecek.

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