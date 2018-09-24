Manavgat, Kuşadası'nı mağlup etti

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7'nci Grup'ta mücadele eden Manavgat Belediyespor, sezonun ilk karşılaşmasında Kuşadasıspor'u ilk yarıda attığı gollerle 2-1 yendi.

Manavgat, Kuşadası'nı mağlup etti
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SPOR Toto BAL 7'nci Grup'ta, Manavgat Belediyespor Atatürk Stadı'nda Kuşadasıspor'la karşılaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Manavgat Belediyespor, 10'uncu ve 14'üncü dakikalarda Recep'in attığı gollerle 2-0 öne geçti. 19'uncu dakikada gelişen Kuşadasıspor kontratağında Serdar skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı Manavgat Belediyespor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ikinci yarısında takımlar gol bulamayınca karşılaşmayı Manavgat Belediyespor 2-1 kazandı. Manavgat Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüşdağ, oyundan memnun olmasa da 3 puan alarak sezona galibiyetle başladıkları için mutlu olduğunu söyledi. Takımının yeni bir kadro olduğunu aktaran Gümüşdağ, son hafta gelen futbolcularla birlikte oyuncuların henüz birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını, zaman içerisinde uyumu yakalayacaklarını belirtti.

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