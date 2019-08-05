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Manavgat iddialı

Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) şampiyonluk parolasıyla çıkmayı hedefleyen Manavgat Belediyespor, 14 yeni transferle 2019-2020 futbol sezonuna hızlı bir giriş yaptı

SPOR 05.08.2019, 20:16 05.08.2019, 20:18 Enes Subaşı
Manavgat iddialı
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ALANYALI Teknik Direktör Ali Haydar Durusoy yönetiminde sahaya çıkacak olan Manavgat Belediyespor, 4'ü iç transfer olmak üzere toplamda 18 futbolcuyu renklerine bağladı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in Side Ek Hizmet Binası'nda katıldığı imza töreninde, futbolcular, hedefleri olan, takım ruhunun ön plana çıktığı bir kulübe geldiklerini ve sezon sonunda şampiyon olarak ipi göğüsleyeceklerini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, "Kadromuza dahil ettiğimiz genç ve yetenekli futbolcularımızın kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum. Teknik yönetimimiz, taraftarlarımız ve futbolcularımızın enerjisiyle takımımızın sezon sonunda şampiyon olacağına inanıyorum. Hedefimiz şampiyonluk" dedi. 
 

#Bölgesel Amatör Ligi #bal #Manavgat Belediyespor
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