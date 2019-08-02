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Malcom, Zenit'te! 40 milyon euro...

Barcelona, Malcom'un Zenit'e transferi konusunda anlaştıklarını resmen açıkladı.

SPOR 02.08.2019, 18:39 Toygar Dim
Malcom, Zenit'te! 40 milyon euro...
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BARCELONA'NIN resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"FC Barcelona ve Zenit St Petersburg kulüpleri, Malcom'un transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Rus ekibi Barcelona'ya 40 milyon euro bonservis ödeyecektir. Bazı şartlar sağlandığı takdirde +5 milyon euro daha ödeme yapılacak, Brezilyalı oyuncunun daha sonra başka kulübe satılması durumunda ek bir ödeme daha yapılacaktır."

Geçen yaz Barcelona'ya transfer olan Malcom, 15'i lig 6'sı kupa 3'ü de Şampiyonlar Ligi olmak üzere 24 defa Katalan devinin formasını giydi ve 4 gole imza attı.

#Barcelona #Zenit #Malcom
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