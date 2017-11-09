Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 13°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
110246
ALTIN
160.210
DOLAR
3.8646
STERLİN
5.0895
EURO
4.5015
10 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
10 Kasım 2017 Antalya -...
Çarpık dişlere görünmez çözüm
Çarpık dişlere görünmez çözüm
Apple ve Samsung'a Türkiye'de yeni rakip! Satış rekoru kırıyor
Apple ve Samsung'a yeni rakip!...
banner468

Malatyaspor maçının biletleri satışta

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'e verilen milli aranın ardından 19 Kasım Pazar günü saat 14.00'de Evkur Yeni Malatyaspor takımını ağırlayacak

Malatyaspor maçının biletleri satışta

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'e verilen milli aranın ardından 19 Kasım Pazar günü saat 14.00'de Evkur Yeni Malatyaspor takımını ağırlayacak

09 Kasım 2017 Perşembe 23:55
Malatyaspor maçının biletleri satışta
banner404

BU önemli mücadelenin maç biletleri dün satışa sunuldu. Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Takımımız, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında 19 Kasım Pazar günü saat 14.00'de Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.
Bilet Satış Kanalları:
Alanyasporumuz - Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasına bilet satın almak isteyen taraftarlarımız, biletlerini maç gününe ve maç saatine kadar kulübümüzün bilet satış gişesi, www.passo.com.tr internet portalından, N’Kolay satış noktaları ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden, maç günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki Passolig bilet satış gişelerinden satın alabilirler. Maç günü kulüp bilet satış gişesinde passolig kartı basımı yapılmayacak olup, yalnızca bilet satışı yapılacaktır.
Tek Maçlık Geçiş Kartı Teslimatı:
Passolig kartı olup kartı henüz eline ulaşmayan veya kaybeden taraftarlarımız, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasına bilet satın almaları durumunda tek seferlik geçiş kartlarını Bahçeşehir Okulları Stadyumu Passolig bilet satış gişesinden teslim alabileceklerdir.
Bilet Fiyatları:
VIP Tribünü 200 TL, Maraton ve Kapalı Tribün 30 TL, Kuzey Kale Arkası ve Güney Kale Arkası 15 TL, Misafir Tribünü 19,5 TL."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şampiyon sporcu bacağını kırdı
Şampiyon sporcu bacağını kırdı
Biatlon heyecanı
Biatlon heyecanı
Payallarspor'da deprem
Payallarspor'da deprem

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim