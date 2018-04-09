Malatyaspor deplasmanı için kayıtlar sürüyor

KULÜPTEN yapılan açıklamada, 13 Nisan Cuma günü öğleden sonra Alanya - Gazipaşa Havalimanı'ndan Malatya'ya hareket edecek olan özel uçağın 14 Nisan Cumartesi akşamı döneceği belirtildi. Özel uçak bilet ücreti ücretinin, havalimanı transferi, maç bileti ve otel konaklama ücretleri dahil olmak üzere toplam 1000 TL olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada Malatya'ya gitmek isteyenlerin kulüp akreditasyon sorumlusu Alpaslan Edizer'e ulaşarak kayıt işlemini yaptırabileceği kaydedildi.