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Malatyaspor deplasmanı için kayıtlar sürüyor

Aytemiz Alanyaspor'un Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynanacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı için kaldıracağı özel uçağın kayıtları sürüyor

Malatyaspor deplasmanı için kayıtlar sürüyor

Aytemiz Alanyaspor'un Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynanacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı için kaldıracağı özel uçağın kayıtları sürüyor

09 Nisan 2018 Pazartesi 16:30
Malatyaspor deplasmanı için kayıtlar sürüyor
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KULÜPTEN yapılan açıklamada, 13 Nisan Cuma günü öğleden sonra Alanya - Gazipaşa Havalimanı'ndan Malatya'ya hareket edecek olan özel uçağın 14 Nisan Cumartesi akşamı döneceği belirtildi. Özel uçak bilet ücreti ücretinin, havalimanı transferi, maç bileti ve otel konaklama ücretleri dahil olmak üzere toplam 1000 TL olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada Malatya'ya gitmek isteyenlerin kulüp akreditasyon sorumlusu Alpaslan Edizer'e ulaşarak kayıt işlemini yaptırabileceği kaydedildi.

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Aytemiz AlanyasporSpor TotoSüper LigIlhan Cavcav
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