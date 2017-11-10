Malatyaspor'da bir eksik daha

GEÇTİĞİMİZ hafta Başakşehir maçı hazırlıklarının son antrenmanında el tarak bileğinden sakatlanan ve çalışmayı yarıda bırakan kaleci Emre Selen’in yapılan kontrollerinde, el tarak kemiğinde çatlak olduğu ortaya çıktı. Tedavisine hemen başlanan Emre Selen’in en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Emre’nin bir süre kalecilerle yapılan ortak çalışmaya katılmayıp salon ve düz koşu idmanları gerçekleştireceği belirtildi. Emre’nin yerine altyapıdan Cihat’ı kadroya dahil eden teknik heyet, Emre Selen’in 28 Kasım’da oynanacak kupa maçına kadar yetişmesini bekliyor.