Malatyaspor - Alanyaspor maçının kadroları açıklandı

BUNA göre; zorlu mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada Gassama, Tzavellas, Welinton, N'Sakala, orta alanda Maniatis, Sackey, Emre Akbaba, hücumda Efecan, Fernandes ve ileri uçta da Douglas ilk 11'i ile başlayacak.

Ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor ise Ertaç, Pereira, Murat, Boutaib, Azubuike, Sadık, Adem, Cissokho, Chebake, Aytaç ve Rafeal ilk 11'i ile sahada olacak.