Malatyaspor - Alanyaspor maçının hakemi belli oldu

BUNA göre; Spor Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un 14 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçına İzmir Bölgesi hakemlerinden FIFA Kokartlı Alper Ulusoy atandı. Bu sezon Süper Lig'de 11, TFF 1. Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 maç yöneten tecrübeli hakem, temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un ise bugüne kadar 7 maçında düdük çaldı. Turuncu yeşilliler bu maçlarda 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 de beraberlik elde etti. Evkur Yeni Malatyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak olan bu kritik mücadelede Alper UIusoy'un yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Volkan Narinç yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.
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