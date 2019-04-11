Malatyaspor-Alanyaspor maçının hakemi belli oldu

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek olan hakemleri bugün açıkladı. Ligdeki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un da deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı kritik mücadeleye ise İstanbul Bölgesi hakemlerinden Serkan Çınar'ı atadı. Süper Lig'de bu sezon 6 maç yöneten Çınar, TFF 1. Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda da 4 maçta görev yaptı. Serkan Çınar, Aytemiz Alanyaspor'un bugüne kadar 8 maçında düdük çaldı. Turuncu yeşilliler bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Evkur Yeni Malatyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak olan bu önemli mücadelede Serkan Çınar'ın yardımcılıklarını ise Candaş Elbil ve Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemliğini ise Tugay Kaan Numanoğlu yapacak.