Malatyaspor-Alanyaspor: Düdük Alper Ulusoy'da
MHK, Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemleri açıklarken, Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak olan maça ise Alper Ulusoy'u atadı
SÜPER Lig'in 3. haftasında heyecan, 30 Ağustos Cuma, 31 Ağustos Cumartesi ve 1 Eylül Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu müsabakaları yönetecek hakemler de açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yayınlanan Merkez Hakem Kurulu (MHK) atamalarına göre; pazar günü oynanacak Yeni Malatyaspor-Alanyaspor maçını üst klasman hakemi Alper Ulusoy yönetecek.
Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler ise şu şekilde:
30 Ağustos Cuma
20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu
31 Ağustos Cumartesi
19.15 Konyaspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk
21.45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Göztepe - Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa
01 Eylül Pazar
19.15 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
19.15 Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Hüseyin Göçek
21.45 Fenerbahçe - Trabzonspor: Fırat Aydınus
21.45 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: Alper Ulusoy