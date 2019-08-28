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Malatyaspor-Alanyaspor: Düdük Alper Ulusoy'da

MHK, Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemleri açıklarken, Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak olan maça ise Alper Ulusoy'u atadı

SPOR 28.08.2019, 13:20 Melike Temir
Malatyaspor-Alanyaspor: Düdük Alper Ulusoy'da
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SÜPER Lig'in 3. haftasında heyecan, 30 Ağustos Cuma, 31 Ağustos Cumartesi ve 1 Eylül Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu müsabakaları yönetecek hakemler de açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yayınlanan Merkez Hakem Kurulu (MHK) atamalarına göre; pazar günü oynanacak Yeni Malatyaspor-Alanyaspor maçını üst klasman hakemi Alper Ulusoy yönetecek. 

Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler ise şu şekilde: 

30 Ağustos Cuma 
20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük 
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu 

31 Ağustos Cumartesi 
19.15 Konyaspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk 
21.45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu 
21.45 Göztepe - Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa 

01 Eylül Pazar 
19.15 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır 
19.15 Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Hüseyin Göçek 
21.45 Fenerbahçe - Trabzonspor: Fırat Aydınus 
21.45 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: Alper Ulusoy

#MHKÜ #Alanyaspor #Malatyaspor #Alper Ulusoy #Türkiye Futbol Federasyonu
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