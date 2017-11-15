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Malatya'da sıkı hazırlık

Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor müsabakasına hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yoğun tempoda devam ediyor

Malatya'da sıkı hazırlık

Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor müsabakasına hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yoğun tempoda devam ediyor

15 Kasım 2017 Çarşamba 00:25
Malatya'da sıkı hazırlık
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TEKNİK Direktör Erol Bulut yönetiminde kondisyon ve taktik çalışma şeklinde geçen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Fabian Farnolle, Sadio Diallo ve Khalid Boutaib katılmadı. Sakatlıktan yeni kurtulan orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran’ın takımdan ayrı düz koşu yaptığı çalışmada Yunan kondisyoner Pantalis Pantelopoulos’un ilginç çalışma tarzı da zaman zaman futbolcuları gülümsetti. Pantalis, gösterdiği hareketleri yapamayan futbolcuları vücut diliyle sert şekilde uyardı. İdmanın başında dar alanda pasa dayalı çalışan sarı kırmızılılar, son bölümde ise çift kale maç yaptı. Ertaç, Chebake, Sadık, Yalçın, Cissokho, Azubuike, Aytaç, Pereira, Adem, Nacer ve Batuhan’dan oluşan takımı deneyen Erol Bulut’un hafta sonu oynanacak Alanyaspor müsabakasında da aynı on biri sahaya süreceği tahmin ediliyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporSüper LigEvkur Yeni Malatyaspor
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